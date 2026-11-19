NVIDIA hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 170.16 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 75.21 ARS je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 175’207.23 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79’150.39 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch