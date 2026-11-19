|
19.11.2026 06:37:00
NVIDIA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NVIDIA hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 170.16 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 75.21 ARS je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 175’207.23 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79’150.39 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich seitwärts. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.