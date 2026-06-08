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NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

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08.06.2026 09:53:25

Nvidia, SK Hynix In Multiyear Deal To Develop AI Memory Chips; SK Hynix Stock Drops

NVIDIA
165.09 CHF -0.91%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - AI chip maker Nvidia Corp. (NVDA) announced that it has signed a multiyear technology partnership with South Korean semiconductor supplier SK Hynix Inc. (000660.KS) to co-develop and advance next-generation memory for AI factories. Both companies will also apply AI to semiconductor chip design and manufacturing.

On the KSE, shares of SK hynix closed Monday's trading 7.68 percent lower at 1,911,000.00 Korean won.

In overnight trading on the Nasdaq, shares of Nvidia were gaining 1.37 percent, changing hands at $207.92 after closing Friday's regular session 6.20 percent lower.

The agreement aims to align SK Hynix's memory supply with Nvidia's AI infrastructure roadmap and address extended development cycles for advanced memory needed for AI factories.

Under the deal, SK Hynix will co-develop memory for Nvidia's Vera Rubin AI supercomputers, Vera CPUs, RTX Spark-powered PCs and Jetson Thor robotic computing platforms, expanding into AI infrastructure, personal AI and physical AI markets.

The two companies will also use Nvidia's CUDA-X libraries and PhysicsNeMo framework to accelerate semiconductor simulations, chip design workflows and in-house engineering codes.

SK Hynix is developing factory digital twins using Nvidia Omniverse, OpenUSD and cuOpt to drive autonomous manufacturing operations.

The digital twins will be used to visualize and optimize semiconductor fabrication and support operational tasks including movement of autonomous robots.

The companies are also exploring collaborations among chipmakers, Nvidia and electronic design automation software vendors.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4777 18.06.2026 148284254
Long 12.4075 19.03.2027 157051943
Long 418.7527 18.06.2026 148284259
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2827 10.67 155497769
Long 11.9644 4.92 156347407
Long 17.6317 2.55 156347406
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8368 10.96 156742309
Short 9.5715 6.76 157049099
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -11.30 116116852
Long 10 -7.34 143965845
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.

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3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML

inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:45 Marktüberblick: Sell-off im Technologiesektor
09:10 SMI sehr stabil
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Deutlicher Rücksetzer
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
05.06.26 Anlageprodukte auf SpaceX
05.06.26 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Roche Holding AG, Nestle SA, Cie Financiere Richemont SA, Novartis AG
03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’931.31 19.76 S8MBFU
Short 14’222.14 13.75 SX4B2U
Short 14’734.46 8.98 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’283.52 08.06.2026 09:40:48
Long 12’830.98 19.34 SXEBDU
Long 12’559.37 13.90 SJQBZU
Long 12’021.12 8.92 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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