NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.06.2026 09:53:25
Nvidia, SK Hynix In Multiyear Deal To Develop AI Memory Chips; SK Hynix Stock Drops
(RTTNews) - AI chip maker Nvidia Corp. (NVDA) announced that it has signed a multiyear technology partnership with South Korean semiconductor supplier SK Hynix Inc. (000660.KS) to co-develop and advance next-generation memory for AI factories. Both companies will also apply AI to semiconductor chip design and manufacturing.
On the KSE, shares of SK hynix closed Monday's trading 7.68 percent lower at 1,911,000.00 Korean won.
In overnight trading on the Nasdaq, shares of Nvidia were gaining 1.37 percent, changing hands at $207.92 after closing Friday's regular session 6.20 percent lower.
The agreement aims to align SK Hynix's memory supply with Nvidia's AI infrastructure roadmap and address extended development cycles for advanced memory needed for AI factories.
Under the deal, SK Hynix will co-develop memory for Nvidia's Vera Rubin AI supercomputers, Vera CPUs, RTX Spark-powered PCs and Jetson Thor robotic computing platforms, expanding into AI infrastructure, personal AI and physical AI markets.
The two companies will also use Nvidia's CUDA-X libraries and PhysicsNeMo framework to accelerate semiconductor simulations, chip design workflows and in-house engineering codes.
SK Hynix is developing factory digital twins using Nvidia Omniverse, OpenUSD and cuOpt to drive autonomous manufacturing operations.
The digital twins will be used to visualize and optimize semiconductor fabrication and support operational tasks including movement of autonomous robots.
The companies are also exploring collaborations among chipmakers, Nvidia and electronic design automation software vendors.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur
Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
07.06.26
|Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie (finanzen.ch)
|
06.06.26
|NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank (finanzen.ch)
|
06.06.26
|Experten sehen bei NVIDIA-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
05.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt schlussendlich deutlich (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 schliesst weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.ch)
|
05.06.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA mit herben Abschlägen am Abend (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Eskalationen in Nahost und KI-Zweifel: SMI mit Verlusten -- DAX mit roten Vorzeichen zum Wochenstart -- Kräftige Abschläge an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Anleger in Asien trennen sich am Montag in grossem Stil von ihren Aktien.