NVIDIA präsentierte Quartalsergebnisse

NVIDIA hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.46 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1.08 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 105.85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 96.22 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46.74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch