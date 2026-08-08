NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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08.08.2026 09:37:31
Nvidia plant Milliarden-Einstieg bei Lancium
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Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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07.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
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07.08.26
|S&P 500 aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
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07.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
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07.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
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07.08.26
|NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Abend ins Plus (finanzen.ch)
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07.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
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07.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
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07.08.26
|Zuversicht in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)