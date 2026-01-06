Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’247 -0.2%  SPI 18’242 0.1%  Dow 48’977 1.2%  DAX 24’869 1.3%  Euro 0.9281 -0.1%  EStoxx50 5’924 1.3%  Gold 4’446 2.7%  Bitcoin 74’575 2.9%  Dollar 0.7918 -0.1%  Öl 61.8 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528Swiss Re12688156Galderma133539272Sunrise Communications138622040
Top News
Bitcoin-Ausblick 2026: Aus diesen Gründen könnte der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen
Gold und Small-Cap-KI-Aktien: Das sind die Anlagetrends 2026 laut einer Goldman Sachs-Umfrage
Top-Performer 2026? Darum setzt ein Analyst lieber auf NVIDIA-Rivale AMD
Deutsche Bank Ausblick 2026: Aktien, Zinsen & Märkte bleiben volatil, aber chancenreich
Tesla-Aktie im Fokus: Patent zeigt mögliche Starlink-Integration
Suche...
eToro entdecken

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.01.2026 03:58:56

NVIDIA Launches Alpamayo Open AI Models To Advance Safe Autonomous Driving

NVIDIA
150.71 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - NVIDIA has unveiled the Alpamayo family of open-source AI models, simulation tools, and datasets at CES 2026, designed to accelerate safe, reasoning-based autonomous vehicle (AV) development.

The Alpamayo portfolio includes Alpamayo 1, AlpaSim, and Physical AI Open Datasets, enabling vehicles to perceive, reason, and act with humanlike judgment. These resources allow developers to fine-tune, distill, and test models that enhance safety, robustness, and scalability. Mobility leaders such as JLR, Lucid, and Uber, along with AV research groups like Berkeley DeepDrive, are expected to leverage Alpamayo to fast-track level 4 deployment roadmaps.

Autonomous vehicles must operate safely across a vast range of driving conditions, including rare and complex scenarios known as the "long tail." Traditional AV architectures often separate perception and planning, limiting scalability in unusual situations. While end-to-end learning has advanced capabilities, tackling long-tail challenges requires models that can reason about cause and effect beyond their training data.

The Alpamayo family introduces reasoning-based vision language action (VLA) models that apply chain-of-thought logic to decision-making. By thinking through novel scenarios step by step, these models improve driving performance and explainability — a critical factor in building trust and safety in intelligent vehicles. All Alpamayo systems are supported by the NVIDIA Halos safety framework, ensuring reliable and transparent deployment.

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
09.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

05.01.26 Nicht alles, was glänzt, ist Gold – wie könnte es für Edelmetalle weitergehen?
05.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Realismus statt Euphorie
05.01.26 Marktüberblick: Aixtron im Rallymodus
05.01.26 Neuer Rekord zum Jahresauftakt?
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’705.35 19.51 UJ1BSU
Short 13’977.55 13.97 SJLB4U
Short 14’500.33 8.96 SK8B9U
SMI-Kurs: 13’247.32 05.01.2026 17:30:03
Long 12’594.07 19.23 SYWB0U
Long 12’318.92 13.82 SRZBNU
Long 11’796.68 8.96 SVFBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

SMI schliesst im Minus -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Rheinmetall-Aktie zieht an: Bundeswehr stockt Schützenpanzer-Ausrüstung auf - auch Aktien von RENK, HENSOLDT & TKMS steigen
Nordex-Aktie fester: Grossauftrag für kanadische Windparks erhalten
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittag ins Minus
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag schwächer
Deutsche Bank Ausblick 2026: Aktien, Zinsen & Märkte bleiben volatil, aber chancenreich
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Nachmittag fester
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Volkswagen (VW) vz-Aktie
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag im Bullenmodus

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
05:34 Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu EU-Reaktion auf US-Coup in Venezuela
05:34 Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Venezuela
05:34 Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Aktienmärkten
05:34 Pressestimme: 'Die Glocke' zu Bezahlen mit Bargeld
05:34 Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu US-Einsatz gegen Venezuela
05:34 Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Reaktion aus Berlin/Venezuela
05:34 Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Ostdeutschland/Wahljahr 2026
05:34 Pressestimme: 'Junge Welt' zu Trumps Drohungen
04:49 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
22:55 BMW legt beim US-Absatz 2025 zu - Drittes Jahr in Folge mit Rekordzahlen