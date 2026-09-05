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05.09.2026 09:45:00

Nvidia: Jensen Huang wird in Taiwan zum Popstar der Chipindustrie

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Nvidia-Chef Jensen Huang ist nicht nur ein Star der Techwelt, er ist vor allem in seiner Heimat Taiwan eine regelrechte Kultfigur. Ein Journalist vom „Economist“ hat den Manager dort drei Tage lang begleitet, hier sein Bericht.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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