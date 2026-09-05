NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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05.09.2026 09:45:00
Nvidia: Jensen Huang wird in Taiwan zum Popstar der Chipindustrie
Nvidia-Chef Jensen Huang ist nicht nur ein Star der Techwelt, er ist vor allem in seiner Heimat Taiwan eine regelrechte Kultfigur. Ein Journalist vom „Economist“ hat den Manager dort drei Tage lang begleitet, hier sein Bericht.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
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