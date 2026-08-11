NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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11.08.2026 10:32:00
Nvidia: Jensen Huang und Wall-Street-Riesen wollen halbe Billion Dollar für KI einsammeln
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Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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15:35
|NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA und Finanzpartner planen 500-Milliarden-Dollar-Pakt für KI-Rechenzentren (finanzen.ch)
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06:21
|Erste Schätzungen: NVIDIA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06:00
|Nvidia becomes the bank of AI (Financial Times)
|
10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 letztendlich im Minus (finanzen.ch)
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10.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Aktien von NVIDIA, Micron & Co.: Profitieren Halbleiterwerte von Chinas KI-Offensive? (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
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|10.08.26
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|03.08.26
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|22.07.26
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|DZ BANK
|29.06.26
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|08.06.26
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|DZ BANK
|29.06.26
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|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
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|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.