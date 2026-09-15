NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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15.09.2026 13:57:00
Nvidia: Jensen Huang lobt Donald Trump im Live-Telefonat auf Wirtschaftskonferenz All-In Summit
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Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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14.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich (finanzen.ch)
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14.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
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14.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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14.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
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14.09.26
|Vor den US-Midterms: Wo Anleger jetzt die grössten Chancen haben (finanzen.ch)
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14.09.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit Einbussen (finanzen.ch)
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14.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite leichter (finanzen.ch)
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14.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
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|UBS AG
|27.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
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|14.09.26
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|14.09.26
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|Bernstein Research
|14.09.26
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|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer erwartet -- SMI gibt kräftig nach -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt im Dienstagshandel Verluste ein, während sich der deutsche Leitindex stabilisiert. An der Wall Street dürften sich die Anleger zurückhalten. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.