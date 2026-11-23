|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 15:39:36
Nvidia holt Firmenchef Huang zurück
(Ausführliche Fassung)
SANTA CLARA (awp international) - Der US-Chipriese Nvidia hat in einer überraschenden Kehrtwende seinen Mitbegründer Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens zurückgeholt. Mit sofortiger Wirkung solle er wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen, teilte das Unternehmen mit. Auch solle Huang wieder in den Verwaltungsrat einziehen. Das Gremium habe nach mehreren Gesprächen und Treffen mit Huang einstimmig für die Wiedereinsetzung gestimmt und sei von dessen Führungsqualifikationen überzeugt. Die Nvidia-Aktie legte auf die Neuigkeiten hin im vorbörslichen US-Handel um fast ein Viertel zu.
US-Präsident Donald Trump zeigte sich hocherfreut über die Rückkehr des Nvidia-Chefs: Der Verwaltungsrat habe die "richtige und angemessene Entscheidung getroffen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Seit Huangs Rücktritt hatte sich Trump immer wieder für dessen Rückkehr ausgesprochen und ihn in Schutz genommen.
Rücktritt nach Affären
Huang war vor rund zehn Tagen als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden mindestens zwei aussereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia.
Danach gab es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia wann über widerrechtliche Lieferungen von KI-Chips nach China wusste. Megaspeed wurde zur Zeit von Huangs Affäre mit der Managerin von Behörden verdächtigt, in Umgehung von US-Verboten Nvidia-Technik nach China weitergeleitet zu haben.
Die Wendung kommt überraschend: Erst vergangene Woche hatten Interimschefin Colette Kress und Verwaltungsratschef Harvey Jones noch gesagt, Huang werde nicht zurückkehren.
Einige Brancheninsider und Verbündete hatten in den vergangenen Tagen für Huangs Rückkehr plädiert, vor allem mit dem Argument, er sei unersetzlich für Nvidia - und Nvidia sei unverzichtbar für die Tech-Industrie und die KI-Zukunft. Huang war bis zum Rücktritt das Gesicht von Nvidia./so/DP/nas
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14:21
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|14:21
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:21
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI freundlich -- DAX setzt zur Gegenbewegung an -- US-Börsen stark-- Asien stabilisiert sich - Börse Tokio zu
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.