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17.11.2026 17:52:00
Nvidia: Ex-CEO Jensen Huang ist bereit, zu Chiphersteller zurückzukehren
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Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
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NVIDIA am 17.11.2026
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Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen. An der Wall Street zeigen sich unterschiedliche Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.