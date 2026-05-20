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20.05.2026 22:43:47

NVIDIA Corporation Q1 Profit Climbs

NVIDIA
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(RTTNews) - NVIDIA Corporation (NVDA) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $58.321 billion, or $2.39 per share. This compares with $18.775 billion, or $0.76 per share, last year.

Excluding items, NVIDIA Corporation reported adjusted earnings of $45.548 billion or $1.87 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 85.2% to $81.615 billion from $44.062 billion last year.

NVIDIA Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $58.321 Bln. vs. $18.775 Bln. last year. -EPS: $2.39 vs. $0.76 last year. -Revenue: $81.615 Bln vs. $44.062 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 89.18 B To $ 92.82 B

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’180.02 13.71 SC7BZU
Short 14’704.76 8.91 S3OBDU
SMI-Kurs: 13’399.29 20.05.2026 17:30:37
Long 12’784.78 19.09 SI7B8U
Long 12’514.57 13.92 SJCBCU
Long 11’966.10 8.91 SRKBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

NVIDIA am 20.05.2026

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