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12.10.2026 18:30:53

NVIDIA, Cisco Collaborate On Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable

NVIDIA
188.52 CHF -2.18%
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(RTTNews) - Monday, NVIDIA Corp. (NVDA) and Cisco Systems, Inc. (CSCO) shared their plans for Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable, a new high-density 400Gb/s-per-lane optical module designed to equip the hardware ecosystem for the next generation of AI factories using pluggable transceivers.

These plans are expected to help customers embrace next-generation optical technology and meet the performance demand of AI workloads without overhauling their data center infrastructure.

For this, NVIDIA and Cisco are collaborating with TE Connectivity and Amphenol to build USFP cages, connectors and modules, with additional partners expected to join.

The partnership builds on NVIDIA and Cisco's existing work to ensure NVIDIA Spectrum-X Ethernet networking and Cisco Silicon One-based Ethernet networks work together seamlessly, simplifying AI infrastructure deployment for enterprises, neoclouds and sovereign clouds.

NVDA was trading at $226.36, down 1.38 percent, and CSCO was trading at $115.09, down 2.78 percent on the Nasdaq.

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3697 17.09.2027 160549705
Long 12.1243 17.06.2027 159489003
Long 125.36 18.12.2026 155884688
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2279 11.00 159437150
Long 11.7454 5.46 160070684
Long 25.0568 0.86 160644807
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0958 10.26 155882012
Short 8.3523 8.24 160824644
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -17.05 116116852
Long 10 -8.45 143965845
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’440.78 19.70 STB4NU
Short 14’726.14 13.93 STBYEU
Short 15’268.99 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
Long 13’011.44 13.93 SDFBZU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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