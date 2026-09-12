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12.09.2026 10:53:00

Nvidia: Chipkonzern erwägt offenbar Milliardeneinstieg bei Anthropic-Börsengang

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Rund zehn Milliarden Dollar könnte der Nvidia-Chef Jensen Huang zum Anthropic-IPO in das KI-Start-up investieren, so Insider. Die Unternehmen würden damit ihre Geschäftsbeziehungen noch weiter ausbauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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