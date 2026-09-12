NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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12.09.2026 10:53:00
Nvidia: Chipkonzern erwägt offenbar Milliardeneinstieg bei Anthropic-Börsengang
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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11.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.ch)
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11.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
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11.09.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
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11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
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11.09.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA präsentiert sich am Freitagabend stärker (finanzen.ch)
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11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
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11.09.26
|Börse New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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11.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|27.08.26
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Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.