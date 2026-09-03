NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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03.09.2026 15:15:00
Nvidia: Chiphersteller übernimmt KI-Plattform Hugging Face für 13 Milliarden Dollar
Passende Hebelprodukte
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Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
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16:20
|BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus (finanzen.ch)
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16:00
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels stärker (finanzen.ch)
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16:00
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
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16:00
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
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14:00
|Nvidia to buy open-source AI platform Hugging Face for $13bn (Financial Times)
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02.09.26
|Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
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Der heimische Markt findet am Donnerstag keine klare Richtung. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.