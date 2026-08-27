NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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27.08.2026 10:59:00
Nvidia: Chiphersteller plant 12,9-Milliarden-Übernahme von Hugging Face
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
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|Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen (finanzen.ch)
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|NASDAQ-Handel: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.ch)
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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|21.11.24
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.