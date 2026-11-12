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12.11.2026 15:05:11

NVIDIA CEO Jensen Huang Resigns; Stock Down 10%

NVIDIA
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(RTTNews) - NVIDIA (NVDA) Board announced that Jensen Huang has resigned as President, Chief Executive Officer, and a member of the Board, effective immediately. Colette Kress, current Executive Vice President and CFO, has agreed to serve as Interim CEO. The Board is initiating a search for a permanent Chief Executive Officer and will consider internal and external candidates.

The Board appointed Harvey C. Jones as its first-ever Chair of the Board. Jones has been an entrepreneur, technology executive, and active venture investor, and previously served as Chief Executive Officer and Executive Chairman of Synopsys.

Jensen Huang founded NVIDIA in 1993 and has served since its inception as president, chief executive officer, and a member of the board. Huang has been elected to the National Academy of Engineering and in 2026 was appointed to the President's Council of Advisors on Science and Technology.

NVIDIA will report its third-quarter financial results on November 17.

In pre-market trading on NasdaqGS, NVIDIA shares are down 10.49 percent to $155.51.

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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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Short 16’101.91 13.81 SBSIBU
Short 16’741.33 8.70 S2BYTU
SMI-Kurs: 15’120.07 12.11.2026 14:51:27
Long 14’513.63 19.30 SGU4BU
Long 14’187.19 13.56 SYBDTU
Long 13’597.86 8.91 SJB42U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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