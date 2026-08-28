NVIDIA Canadian Depositary Receipt stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NVIDIA Canadian Depositary Receipt präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

NVIDIA Canadian Depositary Receipt hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.44 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.48 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA Canadian Depositary Receipt im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 134.36 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 64.23 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch