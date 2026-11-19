NVIDIA Canadian Depositary Receipt veröffentlichte am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.59 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.80 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA Canadian Depositary Receipt 162.24 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 105.09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 79.10 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch