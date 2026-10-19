NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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19.10.2026 21:29:00
Nvidia: Bundesregierung und Konzernchef Jensen Huang besiegeln KI-Kooperation
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Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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18:00
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.ch)
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18:00
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittag freundlich (finanzen.ch)
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18:00
|Zuversicht in New York: S&P 500 steigt am Dienstagmittag (finanzen.ch)
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16:29
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
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16:00
|Gewinne in New York: Dow Jones beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
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16:00
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch)
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16:00
|Optimismus in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.ch)
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16:00
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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NVIDIA am 19.10.2026
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Börse aktuell - Live TickerSMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notieren stärker. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.