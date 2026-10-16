NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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16.10.2026 07:37:00
Nvidia: Bundesregierung plant offenbar Millionen-Investition in KI-Kooperation
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Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
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16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
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16.10.26
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16.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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16.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
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16.10.26
|NVIDIA-Aktie tiefer: Deutsche Regierung erwägt offenbar Kooperation mit US-Chiphersteller (AWP)
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16.10.26
|NVIDIA-Aktie: Morgan Stanley kürt den Chipkonzern erneut zur ersten Wahl (finanzen.ch)
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16.10.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
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16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
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|DZ BANK
|09.10.26
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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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NVIDIA am 16.10.2026
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Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.