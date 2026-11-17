|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 14:55:29
Nvidia bildet Komitee für Exportkontrolle und will nach Börsenschluss Quartalszahlen vorlegen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:27
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
20:03
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
20:03
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
20:03
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
18:06
|Nvidia stopped disclosing Singapore sales as revenues hit $104bn (Financial Times)
|
18:00
|Schwache Performance in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.ch)
|
18:00
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
18:00
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schwächelt mittags (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen am Abend: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am zweiten Handelstag der Woche kräftige Verluste gemacht. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.