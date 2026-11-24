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24.11.2026 12:24:00
Nvidia-Beben an der Börse: »Der nächste Crash ist keine Theorie. Er wird kommen.«
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An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
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|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
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|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
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|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.ch)
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|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag massiv unter Druck (finanzen.ch)
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|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
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16:00
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
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|Verluste in New York: NASDAQ Composite beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
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Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel kaum verändert. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.