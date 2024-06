NVIDIA-Aktie unterbricht Rekordkurs: KI-Gigant mehr als drei Billionen Dollar wert

Der Boom um das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) hat den Börsenwert des Chipherstellers NVIDIA über die Marke von drei Billionen Dollar getrieben. Es ist damit nach Apple und Microsoft erst das dritte Unternehmen, das diese Marke geknackt hat. Mit dem erneut deutlichen Plus am Mittwoch überholte NVIDIA in puncto Marktkapitalisierung zudem erstmals Apple. Gemessen am Schlusskurs lag der Börsenwert bei 3,01 Billionen Dollar und damit hauchdünn über dem von Apple. Microsoft führt die Rangliste mit 3,15 Billionen Dollar an.

Der NVIDIA-Kurs unterbricht am Donnerstag den Rallymodus: Zeitweise geht es für den Anteilsschein 0,78 Prozent runter auf 1'214,90 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Aktien des Vorzeigeunternehmens für das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) ihren Wert schon wieder annähernd verzweieinhalbfacht, während die Apple-Titel nicht einmal zwei Prozent gewonnen haben.

Seitdem das Thema KI in der Öffentlichkeit und an den Finanzmärkten eine dominierende Rolle einnimmt, ist die Diskrepanz noch grösser. Seit Ende 2022 summiert sich das Kursplus bei NVIDIA auf mehr als 700 Prozent; Apple legte dagegen nur um 50 Prozent zu. Der Börsenwert von Microsoft zog in der Zeit um knapp 80 Prozent an und damit in etwa so stark wie der Nasdaq 100.

NVIDIA ist im Bereich KI unangefochtener Marktführer. Einige andere Halbleiterunternehmen profitieren zwar ebenfalls von dem Thema, tun sich bislang aber schwer damit, zum Platzhirsch aufzuschliessen. Zu Wochenbeginn hatte NVIDIA-Chef Jensen Huang auf der Computermesse Computex in Taiwan für 2026 eine neue Plattform für KI-Rechenzentren namens Rubin angekündigt und die Anleger damit einmal mehr begeistert. Zudem will der Konzern seine KI-Beschleuniger jedes Jahr aktualisieren. Ähnliche Ankündigungen der Branchengrössen AMD (Advanced Micro Devices) und Intel auf dieser Veranstaltung hatten die Anleger indes nicht überzeugt.

NEW YORK (AWP)