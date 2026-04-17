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Übernahme 18.04.2026 01:22:00

NVIDIA-Aktie unter Beobachtung: KI-Experten üben Kritik nach SchedMD-Übernahme

NVIDIA-Aktie unter Beobachtung: KI-Experten üben Kritik nach SchedMD-Übernahme

NVIDIA übernimmt SchedMD und rückt damit Open-Source für KI und Supercomputing in den Fokus - begleitet von Diskussionen über Wettbewerb und Transparenz.

• SchedMDs Slurm bleibt laut NVIDIA offen, herstellerneutral und weltweit im Einsatz
• Die Übernahme gilt in der Branche als Test für NVIDIAs Haltung zum offenen Wettbewerb
• Der Deal könnte auch eine mögliche Chance für beschleunigte Weiterentwicklung und breitere Nutzung von Slurm bedeuten

NVIDIA übernimmt SchedMD: Fokus auf Open-Source für KI und Supercomputing

Wie NVIDIA bereits am 15. Dezember 2025 in einer Pressemitteilung erklärte, hat der weltweit führende Chip-Hersteller den Open-Source-Anbieter SchedMD übernommen, der Hauptentwickler des Workload-Management-Systems Slurm ist. Nach Angaben des Unternehmens soll mit der Übernahme das Open-Source-Software-Ökosystem gestärkt und die KI-Innovationen für die Forschung, Entwicklung und Unternehmen weiter vorangetrieben werden. Weiter heisst es, dass NVIDIA Slurm weiterhin als Open-Source- und herstellerneutrale Software entwickeln und vertreiben werde. Damit soll das System der breiteren HPC- und KI-Community über unterschiedliche Hardware- und Softwareplattformen hinweg weiterhin umfassend zur Verfügung stehen und unterstützt werden.

Slurm wird nach Angaben von SchedMD weltweit in Hochleistungsrechenzentren eingesetzt. Die Software wird ausserdem in staatlichen Forschungslaboren, Universitäten und Unternehmen genutzt und läuft auf einem grossen Teil der leistungsstärksten Supercomputer der Welt.

Danny Auble, CEO von SchedMD sagte laut der Pressemitteilung von NVIDIA: "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit NVIDIA zusammenzuarbeiten, da diese Übernahme die ultimative Bestätigung für die entscheidende Rolle von Slurm in den weltweit anspruchsvollsten HPC- und KI-Umgebungen ist. NIVIDAs tiefe Expertise und Investitionen in beschleunigtes Rechnen werden die Weiterentwicklung von Slurm - das weiterhin Open Source bleibt - stärken, um die Anforderungen der nächsten Generation von KI und Supercomputing zu erfüllen."

Kritik an der NVIDIA-Übernahme

Laut Reuters hat die Übernahme von SchedMD durch NVIDIA in der KI- und Supercomputing-Branche eine breitere Diskussion angestossen: In der Branche wird der Schritt demnach nicht nur als reine Unternehmensübernahme betrachtet, sondern auch als Test, wie ernst NVIDIA sein Bekenntnis zu offenem Wettbewerb im Hardware- und Rechenzentrumsmarkt nimmt. Reuters berichtet unter Berufung auf Addison Snell, CEO des Chip-Analyseunternehmens Intersect360 Research, NVIDIA könne Nutzer von SchedMD - insbesondere staatliche Forschungslabore - dabei unterstützen, neue KI-Methoden neben klassischer Supercomputer-Arbeit zu nutzen. Gleichzeitig äusserte Snell demnach die Sorge, NVIDIA könnte langfristig "ein weit verbreitetes Open-Source-Tool nehmen und es so verändern, dass es besser oder ausschliesslich mit den eigenen Komponenten funktioniert, im Vergleich zu konkurrierenden Technologien wie denen von Intel, AMD oder anderen Unternehmen im Bereich KI-Verarbeitung."

Chancen durch Weiterentwicklung und breitere Nutzung

Wie Reuters weiter berichtet, steht der Kritik jedoch die Einschätzung einiger Nutzer gegenüber, dass die Übernahme auch positive Effekte haben könnte: NVIDIA könnte demnach zusätzliche Ressourcen in die Weiterentwicklung von Slurm investieren und damit ein ursprünglich für staatliche Rechenzentren entwickeltes System modernisieren, das inzwischen auch in führenden KI-Unternehmen verbreitet ist.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com
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