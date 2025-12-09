Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’944 -0.3%  SPI 17’783 -0.3%  Dow 47’912 0.4%  DAX 24’165 0.5%  Euro 0.9382 -0.1%  EStoxx50 5’722 -0.1%  Gold 4’214 0.6%  Bitcoin 75’047 2.6%  Dollar 0.8062 -0.1%  Öl 62.0 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Übernahmekampf um Warner Bros.: Darum wäre der Deal für Netflix wichtig - Aktie leichter
D-Wave kündigt "Qubits 2026" an: Aktien-Anleger reagieren auf Termin für die Quantencomputer-Konferenz
Almonty-Aktie fällt um 13 Prozent - Kapitalmassnahme sorgt für deutlichen Verkaufsdruck
Stellantis-Aktie gfibt nach: Stellantis und Bolt mit Kooperation bei fahrerloser Mobilität in Europa
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Export-Streit 09.12.2025 17:04:00

NVIDIA-Aktie unbeeindruckt: Teilfreigabe für KI-Chips bringt Bewegung

NVIDIA-Aktie unbeeindruckt: Teilfreigabe für KI-Chips bringt Bewegung

NVIDIAs China-Geschäft kommt wegen neuer politischer Signale erneut in Bewegung.

NVIDIA
148.91 CHF 0.55%
Kaufen Verkaufen
US-Präsident Donald Trump erlaubt dem Chipriesen NVIDIA den Verkauf leistungsstärkerer KI-Chips nach China. Es gehe dabei nur um die H200-Chipsysteme der vorherigen NVIDIA-Generation Hopper, betonte Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Die US-Regierung werde dabei - wie zuvor bereits angekündigt - einen Anteil von 25 Prozent der Erlöse einbehalten. Für NVIDIAs aktuelle Chipgeneration Blackwell und das nächste System Rubin gelte die Vereinbarung nicht.

NVIDIA ist der mit Abstand wichtigste Anbieter von Chipsystemen für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz. In China hat der US-Konzern allerdings nach handelspolitischen Manövern von Washington und Peking aktuell so gut wie kein Geschäft mehr.

Zickzack-Kurs bei China-Exporten

Ursprünglich durfte NVIDIA nach China nur abgespeckte Chips mit dem Namen H20 verkaufen. Dann untersagte die Trump-Regierung im Frühjahr auch das. Später wurde das Verbot aufgehoben - mit der Auflage, dass ein Anteil von 25 Prozent vom Verkaufserlös beim amerikanischen Staat landet. Doch da wollte die chinesische Regierung die in ihrer Leistung deutlich reduzierten H20-Chips nicht mehr und wies Unternehmen an, sie nicht zu kaufen.

Ziel schon vor Jahren verhängter US-Einschränkungen ist, die Fortschritte Chinas bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz, die auch militärisch eingesetzt werden kann, zu bremsen.

Erfolg für NVIDIA-Chef

NVIDIA-Chef Jensen Huang, der einen guten Draht zu Trump entwickeln konnte, warnte unterdessen, dass man China auf dem Weg zu Künstlicher Intelligenz nicht aufhalten werde. Stattdessen werde in dem Land dadurch aber eigene starke Technik entwickelt, die später auch auf dem Weltmarkt mit US-Angeboten unter anderem von NVIDIA konkurrieren werde. Seine Schlussfolgerung: NVIDIA müsse Chips nach China verkaufen können, damit die KI-Branche weiterhin von amerikanischer Technologie beherrscht werde.

Im NASDAQ-Handel verliert die NVIDIA-Aktie am Dienstag zeitweise 0,05 Prozent auf 185,46 US-Dollar.

/so/DP/jha

WASHINGTON (awp international)

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie & Co. bescheren KI ein Rekordjahr: Milliarden-Deals 2025 und Ausblick auf 2026
Wedbush-Experte stellt sich gegen KI-Kritiker: NVIDIA-Aktie weiter mit starkem Potenzial
November 2025: Analysten sehen Potenzial bei NVIDIA-Aktie

Bildquelle: gguy / Shutterstock.com,Katherine Welles / Shutterstock.com,Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten