Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’255 -0.2%  SPI 20’050 -0.3%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’022 -0.9%  Euro 0.9390 0.0%  EStoxx50 6’381 -0.6%  Gold 4’385 -1.4%  Bitcoin 63’225 -0.4%  Dollar 0.8102 0.2%  Öl 92.1 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Life-Aktie fällt: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt
Aktien im Fokus: Engie und Nokia kommen wohl in EURO STOXX 50 - VW und Wolters raus
SIX Swiss Exchange: Handelsumsatz sinkt im Ferienmonat August deutlich
Analyse: UBS AG bewertet Novartis-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Doppelrolle 01.09.2026 10:07:13

NVIDIA-Aktie sinkt: Milliarden-Deal zwischen Anthropic und Lambda im Blick

NVIDIA-Aktie sinkt: Milliarden-Deal zwischen Anthropic und Lambda im Blick

Ein neuer Cloud-Deal von Anthropic zeigt, wie tief NVIDIA inzwischen im Geschäft mit Rechenzentren steckt, nicht nur als Chiplieferant.

NVIDIA
176.38 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen
  • Anthropic least Cloud-Kapazität, doch den Immobilienvertrag hält ein Chipkonzern
  • Texanisches Rechenzentrum reiht sich in eine wachsende Kette ähnlicher Deals ein
  • Analysten bleiben bei NVIDIA nahezu geschlossen auf Kaufempfehlungen

Anthropic hat laut übereinstimmenden Berichten einen Cloud-Computing-Vertrag im Wert von 35 Milliarden US-Dollar mit dem Cloud-Anbieter Lambda geschlossen, an dem NVIDIA als Investor beteiligt ist. Besonders bemerkenswert: Der Chipkonzern liefert nicht nur die Hardware für das besagte Rechenzentrum in Texas, sondern hält dort selbst den Mietvertrag für die Fläche, berichtete zuvor schon Wall Street Journal. Für die NVIDIA-Aktie unterstreicht der Deal die wachsende Rolle des Unternehmens als zentraler Akteur der KI-Infrastruktur.

NVIDIA als Mieter und Chiplieferant zugleich

Der Chiphersteller NVIDIA taucht in dem Deal in einer ungewöhnlichen Doppelrolle auf. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, liefert NVIDIA die Chips für das Rechenzentrum in Texas und hält zugleich selbst den Mietvertrag für die Fläche, obwohl Anthropic der eigentliche Endkunde der Cloud-Leistung ist und Lambda als Betreiber auftritt. Diese mehrstufige Konstruktion, bei der NVIDIA gleichzeitig als Immobilien-Leasingnehmer, Chiplieferant und Investor von Lambda fungiert, macht deutlich, wie eng der Konzern inzwischen mit den grossen Modellentwicklern verflochten ist.

Das besagte Rechenzentrum im texanischen Nueces County wird nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person von Hut 8 entwickelt, einem Bitcoin-Mining-Unternehmen, das sich nun auf den Bau von Rechenzentren spezialisiert, und verfügt über eine Kapazität von rund 350 Megawatt. Der Standort dürfte Teil des Beacon-Point-Campus sein, den Hut 8 am 20. Juli mit einem zweiten 15-jährigen Mietvertrag über 352 Megawatt IT-Kapazität kommerzialisierte und dessen Architektur auf NVIDIAs DSX-Referenzarchitektur für KI-Infrastruktur im Gigawatt-Massstab ausgelegt ist.

Vierter Milliarden-Deal für Anthropic in kurzer Zeit

Der Lambda-Vertrag ist bereits der vierte grosse Cloud-Deal, den Anthropic in den Monaten seit Frühjahr abgeschlossen hat. Der Claude-Chatbot-Hersteller unterzeichnete laut Bloomberg letzte Woche einen Vertrag über 45 Milliarden US-Dollar für Kapazität bei Nscale in West Virginia und schloss zudem Verträge über 50 Milliarden US-Dollar mit dem Anbieter Fluidstack sowie über 45 Milliarden US-Dollar mit SpaceX.

Lambda selbst befindet sich laut Bloomberg in Gesprächen über eine Finanzierungsrunde von bis zu 3 Milliarden US-Dollar bei einer diskutierten Bewertung von bis zu 12 Milliarden US-Dollar oder mehr, nachdem das Unternehmen bereits im November 2025 mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt hatte. Im Jahr 2025 hatte Lambda zudem eine Vereinbarung mit Microsoft erzielt, um KI-Infrastruktur mit zehntausenden NVIDIA-Prozessoren bereitzustellen.

Analysten bleiben bei der NVIDIA-Aktie zuversichtlich

Unter den Analysten herrscht praktisch Einigkeit: 30 von 30 bei TipRanks erfassten Stimmen votieren mit Buy, was zu einem Strong-Buy-Konsens führt. Das mittlere Kursziel liegt nach Stand vom 31. August bei 328,43 US-Dollar bei einer Spanne von 250 bis 515 US-Dollar. Evercore ISI-Analyst Mark Lipacis hob das Kursziel erst Ende letzter Woche auf 465 US-Dollar an, Morgan Stanley-Analyst Joseph Moore erhöhte am selben Tag auf 300 US-Dollar. Einen Tag darauf zogen UBS-Analyst Timothy Arcuri mit einem Kursziel von 300 US-Dollar und Citi-Analyst Atif Malik mit 315 US-Dollar nach.

Ob NVIDIA, Anthropic oder Lambda den Deal offiziell bestätigen, dürfte weitere Details zur genauen Vertragsstruktur liefern. Bis zum nächsten Zahlentermin bleibt zu beobachten, wie sich die wachsende Zahl solcher Rechenzentrums-Vereinbarungen auf die Nachfrage nach NVIDIA-Chips auswirkt.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die NVIDIA-Aktie am Dienstag zeitweise 0,81 Prozent tiefer bei 219,00 US-Dollar.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

SHEIN-Aktie mit Börsendebüt - Wie das Mega-IPO in Hongkong verläuft

Bildquelle: Mehaniq / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten