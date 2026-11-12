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12.11.2026 15:35:21
NVIDIA-Aktie sackt ab: Jensen Huang nimmt seinen Hut - wer vorerst übernimmt
Nach 33 Jahren an der Spitze endet bei dem Chipkonzern NVIDIA eine Ära, und die Pflichtmitteilung an die SEC verrät mehr über die Nachfolge als über die Gründe.
- Jensen Huang legt nach 33 Jahren alle Ämter mit sofortiger Wirkung nieder
- Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise als CEO
- Quartalszahlen sollen wie geplant am 17. November kommen
NVIDIA verliert seinen Mitgründer an der Spitze: Jensen Huang ist als Präsident, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung zurückgetreten, wie der Chipkonzern heute in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC bestätigt. Für die NVIDIA-Aktie, die an der NASDAQ 9,31 Prozent tiefer bei 157,56 US-Dollar notiert, beginnt damit eine Phase ohne das Gesicht, das das Unternehmen seit der Gründung 1993 geprägt hat. Den Rücktritt nahm der Verwaltungsrat bereits am Mittwoch an.
Kress führt NVIDIA übergangsweise
Finanzchefin Colette Kress übernimmt den Chefposten interimistisch und behält zugleich ihre Rolle als Finanzvorständin, bis ein dauerhafter Nachfolger feststeht. Der Verwaltungsrat sucht nach eigenen Angaben sowohl intern als auch extern. Kress verantwortet die Finanzen des Konzerns seit September 2013, davor arbeitete sie fast 25 Jahre in Finanzfunktionen, unter anderem bei Cisco und Microsoft. Neu an der Spitze des Gremiums steht Harvey C. Jones, seit 1993 im Verwaltungsrat und nun erster Chair in der Firmengeschichte. Er erwartet, dass Betrieb, Kundenzusagen und Produktfahrplan ohne Unterbrechung weiterlaufen.
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Zunächst Dementis
Im Fall der Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin hatten NVIDIA - und auch Huang selbst - zunächst von ganz gewöhnlichen Kontakten zur Managerin eines Kundenunternehmens gesprochen. Erst nachdem die "Financial Times" von einer Liebesbeziehung berichtete, gab der NVIDIA-Chef die Affäre zu.
Der NVIDIA-Verwaltungsrat leitete daraufhin eine Untersuchung ein. Zunächst hatte es geheissen, das Gremium habe weiterhin Vertrauen in Huang und dessen Führungsmannschaft.
"Ich war meiner Frau untreu"
Huang bestätigte am Sonntag in einer E-Mail an die NVIDIA-Beschäftigten, dass er eine Affäre gehabt habe. "Ich schulde meiner Familie und Euch allen eine Entschuldigung", schrieb er. "Ich war meiner Frau untreu." Das Ehepaar ist seit gut 40 Jahren verheiratet.
In der Milliardärs-Rangliste des Finanzdienstes Bloomberg steht Huang aktuell auf dem 13. Platz mit einem geschätzten Vermögen von 145 Milliarden Dollar, das hauptsächlich aus NVIDIA-Aktien besteht. In der E-Mail schrieb Huang, dass er hoffe, das Vertrauen der Familie mit der Zeit zurückzugewinnen. Eine Tochter und ein Sohn des Paars arbeiten ebenfalls bei NVIDIA.
Huang ist für Chipverkäufe nach China
Zwischen Huang und der US-Regierung gab es immer wieder Differenzen über Beschränkungen für die Lieferung moderner KI-Chips nach China. Der NVIDIA-Chef argumentiert, Verbote schadeten der Dominanz von NVIDIA und damit auch der Vorreiter-Rolle der USA, weil sie die Entwicklung eigener Technologie in China beschleunigen würden. Die US-Regierung versucht dagegen seit Jahren, chinesische Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz durch die Blockade der Lieferungen von Hochleistungschips unter anderem von NVIDIA zu bremsen.
Die aus China stammende Frau, mit der Huang eine Affäre gehabt haben soll, arbeitete zeitweise für die Firma Megaspeed. Das Unternehmen war verdächtigt worden, eine Hülle zu sein, über die NVIDIA-Chips nach China geschleust werden könnten.
Zu den Gründen schweigt die Mitteilung
Warum Huang geht, steht nicht im Filing. Der Schritt folgt jedoch auf Tage, in denen Berichte über zwei aussereheliche Beziehungen des Managers das Unternehmen unter Druck gesetzt hatten. Am Sonntag räumte Huang in einer Nachricht an die Belegschaft eine Affäre ein. Der Verwaltungsrat beauftragte daraufhin die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz mit einer unabhängigen Untersuchung. CNBC zufolge geht es dabei um Vorwürfe, eine der Frauen werde von US-Geheimdiensten als chinesische Spionin verdächtigt. Peking weist die Spionagevorwürfe zurück.
Die NVIDIA-Aktie vor dem Zahlentermin
Am Kalender ändert der Wechsel nichts: NVIDIA legt die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 wie geplant am kommenden Dienstag nach US-Börsenschluss vor, die Telefonkonferenz folgt um 23 Uhr. Der Termin wird zeigen, ob die neue Führung den Ausblick bestätigt und wie sie die Frage nach der dauerhaften Nachfolge beantwortet.
Alexandra Hesse, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch mit Material von AWP
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