NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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26.08.2026 12:16:00
Nvidia Aktie mit Kursrallye nach Quartalszahlen: Umsatz des KI Chipherstellers übertrifft Prognose
KI-Chiphersteller Nvidia regelmässig die Erwartungen. Vor der Quartalsbilanz rücken nun die milliardenschweren Finanzierungsdeals in den Blick, die Nvidia mit seinen Kunden abschliesst. Die Risiken dieser „Karusselldeals“ steigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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