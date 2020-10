NVIDIA-Aktie legt zu: NVIDIA will GlaxoSmithKline bei Medikamentenforschung helfen

Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline bekommt in der Forschung und Entwicklung Unterstützung von ungewöhnlicher Seite.

Der US-Chiphersteller NVIDIA will den Briten mit Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Entdeckung neuer Wirk- und Impfstoffe helfen.

Die Zusammenarbeit soll im neuen Zentrum für KI in London erfolgen und in Cambridge. NVIDIA-Systeme sollen dabei helfen, riesige Datenmengen zu durchforsten. Die Chips des US-Konzerns wurden primär für Computerspiele entwickelt, werden aber unter Wissenschaftlern zunehmend beliebt. So wurden die Prozessoren schon beim Auswerten von Röntgenbildern verwendet und zum Durchsuchen von Billionen chemischer Substanzen auf der Suche nach einem Corona-Mittel. Glaxo will nun vor allem Ausschau nach Hinweisen halten, die einen Zusammenhang zwischen Krankheiten und Genen belegen könnten.

An der NASDAQ steigt die NVIDIA-Aktie derzeit um 3,91 Prozent auf 542,90 Dollar.

ONDON (Dow Jones)