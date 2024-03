NVIDIA-Aktie legt vorbörslich zu: NVIDIA offenbar an KI-Startup aus Israel interessiert - potenzieller Milliardendeal

• NVIDIA offenbar in Übernahmegesprächen mit Run:ai• Potenzieller Milliardendeal• Erster Zukauf in Israel seit 2019

Wie die israelische Wirtschaftszeitung "Globes" berichtet, hat der US-Chipriese NVIDIA offenbar einen Zukauf in Israel ins Visier genommen.

Run:ai vor dem Kauf?

Demnach sei NVIDIA aktuell in Verhandlungen über eine Übernahme des KI-Infrastrukturunternehmens Run:ai. Dem Blatt zufolge könnte der Deal mehrere hundert Millionen US-Dollar wert sein, wie es unter Berufung auf Quellen heisst.

Run:ai hat nach seiner Gründung im Jahr 2017 eine Orchestrierungs- und Virtualisierungssoftwareebene entwickelt, die auf die besonderen Anforderungen von KI-Workloads zugeschnitten ist, die auf GPUs und ähnlichen Chipsätzen ausgeführt werden. "Wir sind vielleicht das einzige Unternehmen auf der Welt, das es KI-Unternehmen ermöglicht, das Beste aus ihren Infrastrukturen herauszuholen", so die Gründer in der Vergangenheit gegenüber "Globes". "Wir haben Tools entwickelt, die es KI-Teams sowie Forschern und Entwicklern ermöglichen, Modelle viel einfacher, schneller und effektiver zu pflegen und in ihren Anwendungen zu implementieren."

NVIDIA-Run:ai-Deal bis zu einer Milliarde US-Dollar wert?

Die Verhandlungen sollen sich bereits in fortgeschrittenem Stadium befinden. Laut dem Portal könnte der Deal sogar einen Wert von einer Milliarde US-Dollar erreichen. Sollte der Deal abgeschlossen werden, wäre es NVIDIAs erste Übernahme in Israel seit dem Kauf von Mellanox für 6,9 Milliarden US-Dollar im März 2019.

Anleger bewerten einen möglichen Deal offenbar positiv: Die NVIDIA-Aktie gewinnt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 2,42 Prozent auf 899,58 US-Dollar. Seit Jahresstart hat die Aktie bereits mehr als 77 Prozent zugelegt, innerhalb der letzten zwölf Monate beläuft sich das Kursplus auf satte 241 Prozent.



