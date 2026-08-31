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31.08.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagabend in Grün

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagabend in Grün

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 219,46 USD.

NVIDIA
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Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 20:26 Uhr 0,9 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'310 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 220,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 218,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 11'282'604 NVIDIA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2026 bei 236,54 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Bei 164,07 USD erreichte der Anteilsschein am 06.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,24 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,687 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,040 USD aus. NVIDIA gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 96.22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 25.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 01.09.2027.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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