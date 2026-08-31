NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagnachmittag mit Aufschlag

Die NVIDIA-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 219,72 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'252 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 219,87 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 218,72 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5'464'112 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 236,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 164,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,040 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,687 USD aus. Am 26.08.2026 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 2,46 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 25.11.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von NVIDIA.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,27 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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