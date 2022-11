NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Vormittag mit Abschlägen

Die NVIDIA-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 159,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 10'983 Punkten liegt.

NVIDIA gewährte am 16.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,58 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -16,50 Prozent auf 5'931,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7'103,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 3,28 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch