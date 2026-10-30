NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Freitagabend mit Einbussen

Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 4,9 Prozent auf 203,28 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'334 Punkten liegt. Die NVIDIA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 200,92 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 209,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 17'964'247 NVIDIA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 243,37 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,72 Prozent hinzugewinnen. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 23,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,040 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,784 USD aus. Am 26.08.2026 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent auf 96.22 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 23.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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