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30.10.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Freitagnachmittag billiger
Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 206,32 USD.
Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 3,4 Prozent auf 206,32 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'589 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 205,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 209,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'576'806 NVIDIA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 243,37 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,28 USD am 31.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 20,38 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,784 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,040 USD aus. Am 26.08.2026 äusserte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 96.22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46.74 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 23.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 9,29 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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