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30.09.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend stärker

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend stärker

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von NVIDIA legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 230,58 USD.

NVIDIA
192.72 CHF 0.12%
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Um 20:26 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 230,58 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'016 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 232,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 229,03 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 12'075'515 Aktien.

Bei 236,54 USD erreichte der Titel am 15.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 164,28 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 28,75 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,785 USD, nach 0,040 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 26.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 25.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,27 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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