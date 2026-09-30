NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag fester

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 230,52 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'047 Punkten liegt. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 232,37 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 229,03 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'859'591 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2026 auf bis zu 236,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 2,61 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 164,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Im Jahr 2026 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,040 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,785 USD. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 96.22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 25.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2027 9,27 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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