NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagabend mit Abschlägen

Die NVIDIA-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 227,95 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'786 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 227,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 230,94 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 9'921'335 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 236,54 USD. Dieser Kurs wurde am 15.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 164,28 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 27,93 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,785 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 26.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 96.22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 105,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte NVIDIA am 25.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 9,27 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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