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29.09.2026 16:29:00

NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

NVIDIA
192.47 CHF 0.40%
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Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 229,87 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'866 Punkten liegt. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 232,82 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 230,94 USD. Bisher wurden heute 4'223'768 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Bei 236,54 USD markierte der Titel am 15.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 28,53 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,785 USD, nach 0,040 USD im Jahr 2026. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 96.22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 46.74 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 25.11.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 9,27 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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