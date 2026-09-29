NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
29.09.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Dienstagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Die NVIDIA-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 229,87 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'866 Punkten liegt. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 232,82 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 230,94 USD. Bisher wurden heute 4'223'768 NVIDIA-Aktien gehandelt.
Bei 236,54 USD markierte der Titel am 15.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,90 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 28,53 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,785 USD, nach 0,040 USD im Jahr 2026. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 96.22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 46.74 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 25.11.2026 terminiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 9,27 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie
Aktien von NVIDIA und Palantir im Fokus: Sovereign AI wird zur neuen KI-Wette
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten
NVIDIA beschliesst Aktienrückkäufe über weitere 150 Milliarden Dollar - Aktie im Plus
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:00
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.ch)
|
18:00
|Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.ch)
|
18:00
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
16:29
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
16:00
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
16:00
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
16:00
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
|
16:00
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start stärker (finanzen.ch)