NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagabend fester

Das Papier von NVIDIA legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 193,86 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'745 Punkten tendiert. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 196,17 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 193,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 15'795'308 NVIDIA-Aktien.

Am 15.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 236,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 22,02 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 151,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 21,85 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2026 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,648 USD aus. NVIDIA veröffentlichte am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 85,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 44.06 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 81.62 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.08.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 8,99 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Marvell Technology-Aktie im Fokus: Kann der KI-Infrastrukturspezialist wirklich zum Billionen-Konzern werden?

QUALCOMM-Aktie klettert deutlich: Strategische Neuausrichtung gibt Auftrieb

Aktien von NVIDIA, Amazon, Microsoft, Tesla und Co. in gefährlichem Bereich: Was die Korrektur der Magnificent Seven bedeutet