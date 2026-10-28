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28.10.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA verliert am Abend

NVIDIA Aktie News: NVIDIA verliert am Abend

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 215,41 USD.

NVIDIA
177.56 CHF -1.62%
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 215,41 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'454 Punkten steht. Die NVIDIA-Aktie sank bis auf 215,38 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 219,89 USD. Zuletzt wechselten 10'908'868 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 243,37 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Bei 164,28 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,73 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,040 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,784 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 96.22 Mrd. USD gegenüber 46.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2026 terminiert. NVIDIA dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 23.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2027 auf 9,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2971 19.03.2027 157051938
Long 3566.146 18.12.2026 156468962
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4295 11.31 155497770
Long 12.2971 5.53 159236622
Long 35.6615 0.15 162399295
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2778 9.56 160966266
Short 10.4961 5.38 161992609
Short 13.2173 3.53 161992608
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -13.18 116116852
Long 10 -25.95 153820967
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 14’132.57 19.31 SAB9DU
Long 13’824.16 13.76 SSDNBU
Long 13’248.29 8.95 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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