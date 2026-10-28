NVIDIA Aktie News: NVIDIA verliert am Abend

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 215,41 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'454 Punkten steht. Die NVIDIA-Aktie sank bis auf 215,38 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 219,89 USD. Zuletzt wechselten 10'908'868 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 243,37 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Bei 164,28 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,73 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,040 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,784 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NVIDIA am 26.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 96.22 Mrd. USD gegenüber 46.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2026 terminiert. NVIDIA dürfte die Q3 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 23.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2027 auf 9,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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