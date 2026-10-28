Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’738 1.1%  SPI 20’781 1.0%  Dow 52’475 0.2%  DAX 25’995 1.1%  Euro 0.9230 0.0%  EStoxx50 6’194 0.4%  Gold 4’032 -0.5%  Bitcoin 66’347 -1.3%  Dollar 0.8287 0.1%  Öl 113.9 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Phoenix Mecano-Aktie stabil: Umsatzplus im dritten Quartal - Gewinn unter Vorjahr
SF Urban-Aktie: Neue Partnerschaft für Wohn- und Gewerbeprojekt
TotalEnergies-Aktie dank Gewinnexplosion im Plus: Konzern verdoppelt Überschuss im dritten Quartal
Hyundai-Aktie dreht nach unten ab: Operativer Gewinn steigt stärker als erwartet
Amrize-Aktie sackt ab: Schwache Zahlen belasten - Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen
Suche...

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2026 16:29:00

NVIDIA Aktie News: NVIDIA behauptet sich am Nachmittag

NVIDIA Aktie News: NVIDIA behauptet sich am Nachmittag

Die Aktie von NVIDIA hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der NVIDIA-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 217,76 USD.

NVIDIA
177.47 CHF -1.67%
Kaufen Verkaufen

Die NVIDIA-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 217,76 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'465 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 219,89 USD. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 217,30 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 219,89 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4'725'144 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,37 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 10,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 164,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,784 USD aus. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96.22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2028-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 23.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Schub für Meta-Aktie? - Milliarden-Kapitalspritze für KI-Ausbau - NVIDIA wird Investor

Keine KI-Blase? Warum Experte Tom Lee den NVIDIA-Gipfel erst 2033 erwartet

Meta-Aktie schwächelt: Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar geplant

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 11.8978 17.09.2027 160549707
Long 39.6593 17.06.2027 159691938
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 4.1012 32.62 152378277
Long 11.8978 6.52 159437150
Long 44.6167 0.15 162399295
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9987 9.56 160966266
Short 10.1981 5.38 161992609
Short 12.7476 3.53 161992608
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -13.18 116116852
Long 10 -59.62 143965836
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Absicherung – Schutz für stürmische Zeiten/Iberdrola / Siemens Energy – Ungebremster Strombedarf
09:20 SMI vor neuem Hoch?
09:00 Marktüberblick: Deutsche Bank hui – Symrise pfui
07:30 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
28.10.26 Logo WHS Fed-Entscheidung LIVE: Heute Abend zählt jedes Wort von Warsh – kommt der nächste Zinsschock?
28.10.26 Tesla hebt ab: Zwischen Show und Fusion
27.10.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bayer AG
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’203.92 19.84 SJZBBU
Short 15’512.30 13.95 S4VBLU
Short 16’153.91 8.68 SPBE9U
SMI-Kurs: 14’738.41 29.10.2026 11:01:42
Long 14’024.43 19.97 SMB0GU
Long 13’671.17 13.56 S2BY4U
Long 13’099.93 8.95 SPSB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

NVIDIA am 28.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
ServiceNow-Aktie bricht zweistellig ein: Gewinn bleibt hinter den Erwartungen zurück
Logitech-Aktie bricht zweistellig ein: Ergebnis über Erwartungen - Zulieferer-Ausfall drückt kommende Umsätze
SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Idorsia-Aktie sackt ab: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Abend auf rotes Terrain
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an UBS-Aktie
Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Sandoz-Aktie sackt kräftig ab: Generika-Spezialist passt Prognose an - Biosimilars mit Lieferengpässen

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.