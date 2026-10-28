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28.10.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA behauptet sich am Nachmittag
Die Aktie von NVIDIA hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der NVIDIA-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 217,76 USD.
Die NVIDIA-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 217,76 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'465 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 219,89 USD. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 217,30 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 219,89 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4'725'144 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 07.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,37 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 10,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 164,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,784 USD aus. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96.22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.74 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 17.11.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2028-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 23.11.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 9,29 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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