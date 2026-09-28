NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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28.09.2026 20:27:13
NVIDIA Aktie News: NVIDIA präsentiert sich am Montagabend stärker
Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.
Die NVIDIA-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 230,11 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'892 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 233,20 USD. Bei 229,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'329'279 NVIDIA-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2026 bei 236,54 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 2,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 28,61 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2026 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,040 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,785 USD. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96.22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.74 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 25.11.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,27 USD je NVIDIA-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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