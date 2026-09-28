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28.09.2026 20:27:13

NVIDIA Aktie News: NVIDIA präsentiert sich am Montagabend stärker

NVIDIA Aktie News: NVIDIA präsentiert sich am Montagabend stärker

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

NVIDIA
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Die NVIDIA-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 230,11 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'892 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 233,20 USD. Bei 229,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'329'279 NVIDIA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2026 bei 236,54 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 2,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 164,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 28,61 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,040 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,785 USD. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96.22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 25.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,27 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.3921 17.06.2027 157879821
Long 96.039 18.12.2026 156740746
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2482 11.18 158786663
Long 11.2987 5.79 160187310
Long 13.2468 4.55 160236956
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.114 10.30 156082408
Short 11.6411 5.15 156467625
Short 19.2078 1.72 156742309
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Long 5 -18.99 116116852
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Short 15’406.43 8.94 SIBJOU
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Long 13’401.34 19.37 S1B77U
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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