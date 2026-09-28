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28.09.2026 16:29:00

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagnachmittag in Grün

NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagnachmittag in Grün

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 230,80 USD.

NVIDIA
191.33 CHF 3.08%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 230,80 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'881 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 233,20 USD. Bei 229,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 9'719'072 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2026 bei 236,54 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 2,49 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,82 Prozent.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,040 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,785 USD aus. Am 26.08.2026 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 96.22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte NVIDIA am 25.11.2026 vorlegen.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.4855 17.06.2027 157879821
Long 93.6413 18.12.2026 156740746
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.493 8.90 158786663
Long 12.0854 3.38 160187310
Long 14.4096 2.11 160236956
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 11.7078 6.63 160421128
Short 24.9766 2.19 160549361
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -16.92 116116852
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Short 15’406.43 8.91 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’956.62 28.09.2026 17:21:32
Long 13’401.34 19.37 SJBMDU
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.97 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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