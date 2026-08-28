NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Nachmittag schwächer

Die NVIDIA-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 223,52 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'521 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 223,52 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 227,01 USD. Bisher wurden heute 8'202'311 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 15.05.2026 markierte das Papier bei 236,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 5,82 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.09.2025 bei 164,07 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 36,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,040 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,711 USD. NVIDIA liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 96.22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46.74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 01.09.2027 dürfte NVIDIA die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 9,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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