NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Die NVIDIA-Aktie musste um 12:28 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 777,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 16'035 Punkten notiert. Zuletzt wechselten 261'661 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 823,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,92 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2023 auf bis zu 222,97 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 71,34 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,179 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,160 USD aus. Am 21.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 5,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,88 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 265,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22'103,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6'051,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.05.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 24,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch