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27.11.2026 16:29:00
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 146,95 USD.
Die NVIDIA-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 146,95 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'851 Punkten notiert. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 145,39 USD. Bei 151,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 14'262'408 NVIDIA-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 243,37 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2026 erreicht. Gewinne von 65,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,51 USD ab. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 18,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,796 USD belaufen. Am 17.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,70 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 115.84 Mrd. USD – ein Plus von 103,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NVIDIA 57.01 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2027 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 9,63 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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