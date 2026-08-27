NVIDIA Aktie News: Hausse bei NVIDIA am Donnerstagabend

Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 20:26 Uhr 8,5 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'438 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 230,29 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 222,94 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 45'832'826 NVIDIA-Aktien.

Bei 236,54 USD markierte der Titel am 15.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.09.2025 auf bis zu 164,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 27,90 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,706 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,040 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 20.05.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,39 USD gegenüber 0,76 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 81.62 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 44.06 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 25.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 01.09.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 9,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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