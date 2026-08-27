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27.08.2026 16:29:00

NVIDIA Aktie News: NVIDIA springt am Nachmittag hoch

NVIDIA Aktie News: NVIDIA springt am Nachmittag hoch

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 7,6 Prozent auf 225,50 USD.

NVIDIA
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Die NVIDIA-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,6 Prozent auf 225,50 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'439 Punkten steht. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 225,93 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 222,94 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 23'454'967 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2026 bei 236,54 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.09.2025 (164,07 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 37,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,706 USD ausgeschüttet werden. Am 20.05.2026 lud NVIDIA zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Das EPS lag bei 2,39 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 81.62 Mrd. USD im Vergleich zu 44.06 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 25.11.2026 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 01.09.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 9,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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