NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend im Plus

Um 20:26 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 216,23 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'196 Punkten steht. In der Spitze legte die NVIDIA-Aktie bis auf 217,75 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 213,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'080'055 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 243,37 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 12,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 164,28 USD am 31.03.2026. Mit einem Kursverlust von 24,03 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,784 USD. Am 26.08.2026 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat NVIDIA mit einem Umsatz von insgesamt 96.22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 105,85 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.11.2026 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 9,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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